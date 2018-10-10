الرئاسي يعتمد لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية

اعتمد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، في قرار رقم (1363) لسنة 2018، لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية.

وألغى المجلس في قراره الذي نشره اليوم الأربعاء، قرار مجلس الوزراء رقم (161) لسنة 2013، باعتماد الأسس والضوابط الخاصة بانتخاب المجالس البلدية، مطالبا العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، داعيا الجهات المختصة تنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.

ونص الفصل الثاني من اللائحة، على أن تختص اللجنة المركزية باتخاذ الإجراءات اللازمة للانتخابات الخاصة بالمجالس البلدية والتحضير لها بما يضمن نزاهتها وحريتها، وتتولى اللجنة تحديد موعد للانتخابات في الدوائر الانتخابية ويجوز له – وفقا للظروف – أن تقرر تقديم أو تأجيل موعد الانتخابات في مجلس بلدي أو أكثر إذا اقتضت ذلك الضرورات.

وتضمنت اللائحة، انتخاب أعضاء المجلس البلدي بالاقتراع السري العام المباشر وفق نظام القائمة المغلقة المطلقة في النطاق الإداري للبلدية، وفقا لأحكام القانون رقم (59) لسنة 2012، بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، مؤكدة أن هذه اللائحة والمعايير الدولية المتبعة ولا يجوز التصويت بالوكالة.

بالإضافة إلى أن يتم انتخاب أعضاء المجلس البلدي على أساس نظام الأغلبية النسبية ونظام التصويت، بحيث يمتلك الناخب حق التصويت لقائمة مغلقة مطلقة واحدة، ويفوز بالمقعد القائمة التي تتحصل على أعلى الأصوات بالدائرة، وفي حال تساوى عدد الأصوات للقائمتين أو أكثر يتم إجراء القرعة بينهم.

وجاء في الفصل الثالث من لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية، على أن تختص اللجنة المركزية بإعداد وتنظيم سجل الناخبين، وتحدد شروط وضوابط القيد فيه ومراجعة بياناته، وفق ما نشرت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء.

كما نصت اللائحة أيضا، على ألا يكون المرشح عضوا باللجنة المركزية للانتخابات أو إحدى لجانها الفرعية، بالإضافة إلى ألا يكون من أعضاء الهيئات القضائية ومنتسبي الجيش الوطني والهيئات النظامية.

وفيما يخص الحملة الانتخابية، أشارت اللائحة إلى أن تقوم اللجنة المركزية بالإعلان في وسائل الإعلام الرسمية المتاحة عن فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين، وتحدد ضوابط وأماكن وضع الملصقات الدعائية طيلة المدة المحددة، وذلك بالاتفاق مع السلطة المحلية.

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