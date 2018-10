«السرية البحرية المقاتلة» تضبط زورقين إيطاليين لانتهاك سيادة المياه الليبية ؟

المتوسط:

أعلنت السرية البحرية المقاتلة التابعة للقطاع البحري سوسة شرقي البلاد من ضبط زورقين إيطاليين بطاقميهما -قرابة 13 شخصًا- داخل المياه الليبية، اليوم الأربعاء، وتم قتادتهما نحو ميناء رأس الهلال.

وتم ضبط الزورقين قبالة سواحل مدينة درنة بعد دخولها إلى المياه الإقليمية الليبية دون إذن، في خرق واضح لسيادة المياه الليبية، ولقرارات الجيش الليبي المعمم للداخل والخارج بشأن حظر الإبحار فى تلك المنطقة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل، مقطع فيديو مصور حصلت «المتوسط» على نسخة منه، موضحًا أن «دورية تصدرها الزورق الليبي المسمى المرقب، بالتنسيق مع السرية البحرية المقاتلة سوسة هي من نفذت عملية الضبط وذلك بأمر وبقيادة المقدم محمد المجدوب، حيث تم القبض على جرافتي الصيد الإيطاليتين داخل المياه الإقليمية الليبية وتم جرهما لميناء سوسة البحرية واعتقال أطقمهن وهم الآن قيد التحقيق»

وأظهر مقطع الفيديو رسو الزورقين في ميناء رأس الهلال بالجبل الأخضر فيما ظهر طاقمهما يتحدث مع أفراد البحرية الليبية وهم فى حالة جيدة.

في سياق متصل، كان رئيس بلدية تراباني الإيطالية، نيكولا كريستالدي، قد صرح أن زوارق الدوريات الليبية فتحت النار على سفينتين تابعتين للبحرية الإيطالية بمنطقة؛ مازارا ديل فالو، بجزيرة صقلية واقتادتهما نحو السواحل الليبية ليلاً إلى ميناء رأس الهلال، بحسب زعم صحيفة الجورنال الإيطالية.

وأضاف «كريستالدي» أن الواقعة كانت على بعد نحو 29 ميلاً قبالة سواحل درنة الليبية، معلناً أن إطلاق النار بدأ دون سابق إنذار مما تسبب في أضرار بمقصورة قارب الصيد أفروديت، لم يصب أحد لكن طواقم القاربين «أفروديت بيسكا»، و«ماتيو مارارينو» وعددهم 13 رهن الاعتقال.

واعتبر رئيس البلدية، أن تلك الواقعة تدق ناقوس الخطر، وإن هذا السلوك العنيف غير مقبول من قبل الدول الساحلية ويهدد بتقويض ثقافة احترام المدن مؤكدا على أن السلطات الدبلوماسية الإيطالية ستتدخل على وجه السرعة، على حد قوله.

