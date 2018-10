المتوسط:

أعلنت الجهات الأمنية بمدينة مصراتة، اليوم الأربعاء، إحباط سطوًا مسلحًا على سيارات شرطة بمديريات أمن بالجنوب، بعد تسلمها من مخازن وزارة الداخلية في المدينة.

وأوضح جهاز المباحث بمصراتة، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن إحدى وحدات التحري والقبض استرجعت السيارات المسروقة، وقتلت أحد “المجرمين” وقبضت على آخر، بعد اشتباكات بين المجموعة الخارجة عن القانون ورجال الأمن.

وأضاف الجهاز أن القوات الأمنية بالمدينة ت فور ورود البلاغ إليها، حماية 18 سيارة في مقر الفرع، مؤكدًا إصابة اثنين من أفراد مديرية أمن مرزق أثناء السطو المسلح، وهم الآن في أحد مستشفيات مصراتة، وحالتهم الصحية مستقرة.

The post «أمن مصراتة» يحبط محاولة سرقة سيارات الشرطة بمديريات الجنوب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية