رئيس مجلس إدارة جهاز الإمداد الطبي بالحكومة المؤقتة يبحث آلية توزيع الأدوية مع مدراء مرافق صحية

بنغازي 10 أكتوبر 2017 ( وال ) – عقد رئيس مجلس إدارة جهاز الإمداد الطبي بالحكومة الليبية المؤقتة، الدكتور صالح الأوجلي، اليوم اجتماعا ضم كل من مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالجهاز، الأستاذ أحمد السنوسي، ومدير فرع جهاز الإمداد الطبي البطنان، الدكتور مفتاح انويجي.

وبحسب المسؤول الإعلامي بالجهاز، هاني العريبي، أن هذا الاجتماع بحث في آلية توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية بجهاز الإمداد الطبي طبرق، والتنظيم الإداري والفني للفرع.

وفي ذات السياق عقد رئيس مجلس إدارة جهاز الإمداد الطبي بالحكومة الليبية المؤقتة، الدكتور صالح الأوجلي، اجتماعا مع مدير مستشفى النفسية بنغازي، الدكتور علي الرويعي، لمناقشة ومتابعة كيفية صرف الأدوية التخصصية الخاصة بمرضى النفسية المترددين والمتواجدين بمستشفى النفسية.( وال – بنغازي) ر ع / س ع

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