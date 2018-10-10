فرض غرامات جديدة على الركاب المتخلفين بالخطوط الجوية الليبية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية إدراج غرامة على الركاب المتخلفين عن موعد الرحلة داخل وخارج ليبيا .

ونوّهت الشركة – عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك – المسافرين إلى أنه سيتم إدراج غرامة مالية على تذاكرها بحيث تكون غرامة التخلف عن موعد الرحلة داخل ليبيا 60 دينارًا، بينما ستكون خارج ليبيا 45 دولارًا، أما غرامة الاسترجاع 40 ديناراً “، ولفتت الشركة إلى أنه ستخصم غرامة الاسترجاع فقط قبل إلغاء الرحلة وبعد فوات الرحلة تخصم الغرامتين.

وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة جاءت نظرا للازدحام الشديد على الرحلات، وتخلف الركاب عن التواجد في الموعد المحدد بتذاكرهم، دون إلغاء رحلاتهم مسبقًا.

وأضافت أن الركاب لا يبالون بإلغاء الحجز عند تخليهم عن موعد الرحلة نتيجة لعدم وجود غرامات أو جزاء مما يتسبب في خروج الطائرة بكراسي فارغة في الوقت الذي تشهد فيه معظم الشركات الليبية ازدحاماً على السفر .

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