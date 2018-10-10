التكتل المدني يكشف لـ218 أهدافه

بعد الإعلان عن التكتل المدني الديمقراطي في مدينة بنغازي، اليوم الثلاثاء، قال رئيس اللجنة التسييرية للتكتل الدكتور محمد سعد، الإعلان جاء بعد عمل دام لعامين عن طريق لجان ومختصين وخبراء وأكاديميين ساهموا في وضع رؤية متكاملة وخطة استراتيجية.

وأضاف سعد خلال لقاء مع برنامج “Live” على قناة “218 نيوز”، الأربعاء، أنه كان من الضروري وجود إرادة سياسية تحقق هذا الرؤية وأن يكون لها دعم مجتمعي.

وأشار إلى أن العبث السياسي في ليبيا هو السبب الأهم في أن يكون لأعضاء التكتل المدني الديمقراطي كلمة والقيام بدور مهم في المشهد لإحداث التغيير عن طريق استراتيجية متكاملة مبنية على أسلوب علمي لمعالجة الأزمة الحالية وأيضا المساهمة في تغيير السياسات وتغيير دور الدولة والقضاء على الفشل والانقسام.

وبين سعد أنه سيتم تحديد الخطوات لإجراء انتخابات لرئاسة المؤتمر العام ورئاسة التكتل وهذا يأتي كبداية للمسار الديمقراطي الذي سيبدأ به التكتل، مؤكدا على إجراء انتخابات على مستوى المكاتب والفروع التابعة له في المستقبل.

وأوضح أن التكتل منتشر في كل أنحاء ليبيا وأنهم على تواصل مع البعثة الأممية ومجلس النواب وعلى حرص بأن يكون للإرادة السياسية المحلية دور كبير في حل الأزمة دون اللجوء إلى الإرادة الدولية التي تتعارض مصالحها مع ليبيا كاتفاق الصخيرات الذي أوضح أن وراءه إرادة أجنبية.

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