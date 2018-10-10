دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة يتابع سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد

قرنادة 10 أكتوبر 2018 (وال) – ناقش دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني الأربعاء مع معالي وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد وذلك خلال اجتماع عقده بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة.

وبحث دولته خلال الاجتماع مع معالي الوزير أبرز العراقيل التي تحول دون سير العمل بالشكل المطلوب، إضافة إلى مشاريع الصيانة التي تنفذها الحكومة في عدد كبير من المؤسسات التعليمية.

واطلع دولته خلال الاجتماع على سير نتائج الدور الثاني لطلبة الشهادة الثانوية، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالمعلم والطالب وتطوير المنظومة التعليمية في البلاد.

من جهته، حيا معالي وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز السادة مدراء المدارس والمعلمين والمعلمات وكل العاملين بالمؤسسات التعليمية الذين حملوا المسؤولية على عاتقهم في أوقات صعبة كان العمل فيها جهاداً من أجل العلم والتعلم.

وقال معاليه بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد إننا حريصون جداً على المكانة المرموقة للمعلم ونقدرها ونعتز بها ونجُل قيامهم بأداء أعمالكم، معربا عن أمله أن يوفقهم الله ويسدد خطاهم ويجسد فيهم روح التعاون. (وال – قرنادة) ع ع

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