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عودة خطوط النقل لجامعة بنغازي بعد توقفها لـ 4 سنوات

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 10 أكتوبر 2018 (وال) – عادت خطوط النقل لجامعة بنغازي (المدينة الجامعية قاريونس) للعمل من جديد عبر خطوطها الأربعة الموزعة بمناطق بنغازي بعد توقفها 4 سنوات.

وتساعد عودة هذه المحطات المتمثلة في محطة البركة بجوار العيادة الجامعية (الحميضة) ومحطة الفندق بجوار مستشفى الجمهورية ومحطة السلماني بجوار جزيرة الجرات ومحطة خط الليثي ابتداء من بوهديمة إلى طريق المطار في تذليل الصعاب لأولياء الأمور في نقل أبنائهم للجامعة.

وستساهم عودة هذه الخطوط أيضًا في حل مشاكل المواصلات التي تعاني منها بعض العائلات في مدينة بنغازي.(وال – بنغازي) ع ط/ أد

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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