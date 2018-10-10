القبض على جرافتين إيطاليتين قبالة شواطيء درنة

سوسة 10 أكتوبر 2018 (وال) – قال الناطق باسم القوات البحرية علي الثابت إن قوات البحرية تمكنت من القبض فجر اليوم الأربعاء على جرافتين إيطاليتين تمارس نشاط الصيد فى المياه الإقليمية الليبية .

وأوضح الثابت أن عملية القبض تمت عن طريق الزورق المرقب والتنسيق مع السرية البحرية المقاتله سوسة، قبالة سواحل مدينة درنة بعد دخولها إلى المياه الإقليمية الليبية دون إذن فى خرق واضح لقرارات القيادة العامة للقوات الليبية المعمم للداخل والخارج بشأن حظر الإبحار فى تلك المنطقة .

وذكر أنه تم جر الجرافات إلى ميناء رأس الهلال، وفتح محاضر تحقيق لصيد الجائر .

ومن جهته، كشف مسؤول إيطالي، اليوم الأربعاء، أن السلطات الليبية احتجزت قاربي صيد إيطاليين الليلة الماضية في المياه الإقليمية الليبية.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية، عن رئيس بلدية ماتزارا ديل فاللو الساحلية، نيكولا كريستالدي، قوله إن زوارق دورية ليبية احتجزت القاربين وعلى متنهما 13 شخصا.

وأكد ثقته في أن السلطات الإيطالي ستجري اتصالات عاجلة مع الجانب الليبي للاطمئنان على سلامة البحارين، ولوضع أسرهم بصورة أوضاعهم. (وال – سوسة) ع ع

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