بينهم مختار الأخضر .. حمّاد يوقع قرار المراقبين بالخارج قبل مغادرته وزارة المالية

تحصلت المتوسط على وثيقة تحمل اسماء عدد من شملهم قرار اسامة حماد وزير مالية الوفاق السابق قبل تسليمه المهام الى خلفه كذا كذا .

القرار كان قبل ساعات من تسليمه مهامه وفق قرار صادر من السراج ومن أبرز الأسماء مختار الأخضر رئيس المجلس العسكري الزنتان حيث أصبح مراقبا ماليا في سفارة ليبيا لدى الكويت.

وبحسب مصدر مسؤول فقد كشف ان السراج في صدد إصدار قرار بتكليف اسامة حماد بمهام سفير ليبيا لدى ماليزيا تكريما لأدائه وتعاونه معه طويلة الفترة الماضية.

