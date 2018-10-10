وزير عدل الوفاق يبحث أوضاع سجناء سرت وإطلاق سراحهم وفقا لقرار الرئاسي

ليبيا – بحث وزير عدل الوفاق محمد عبد الواحد اليوم الأربعاء مع عميد بلدية سرت مختار المعداني قرار المجلس الرئاسي 1304 لعام 2018 ووضعه موضع التنفيذ،لافتاً إلى وجود إجراءات عملية تم اتخاذها بالخصوص.

وزير العدل طالب بحسب المكتب الإعلامي لبلدية سرت بإحالة كشف بأسماء السجناء من مدينة سرت ليتم متابعة اوضاعهم .

و اتفق الجانبان على تشكيل لجنة من الأعيان وعائلات السجناء لتقوم بزيارتهم والاطمئنان عليهم حيث أشار عبد الواحد إلى أن وزارته بصدد التعاقد على صيانة مجمع المحاكم ومؤسسة الاصلاح والتأهيل بمنطقة السبعة بسرت.

يُشار إلى أن قرار المجلس الرئاسي رقم 1304 ينص على “إخلاء سبيل كافة المحتجزين والموقوفين والمعتقلين بالسجون و المعتقلات وأماكن الإحتجاز الأخرى الذين تجاوز مدد حبسهم المدة القانونية بإستثناء المتهمين بالإرهاب وجرائم القتل والسطو المسلح و الحرابة و تعاطي المخدرات والإتجار بها”.

المرصد – متابعات

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