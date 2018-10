استمرار عمل لجنة إخلاء الأماكن العامة ببنغازي

المتوسط:

تواصل لجنة إخلاء الأماكن العامة والمؤسسات في بنغازي عملها في عملية الإخلاء، والإشراف على دفع بدل إيجار.

وقامت اللجنة المشكلة بالقرار رقم 58 لسنة 2018 بشأن حصر وإعادة تدقيق الأسر المقيمة في الأماكن العامة والمدارس بإخلاء مدرسة صلاح الدين الأيوبي، بيوت الشباب، كتيبة الفضيل بوعمر، مقر الشباب والرياضة بالمدينة الرياضية.

هذا ولايزال العمل جاريا لإخلاء باقي المرافق التى تقطنها بعض الأسر منذ عام 2011م

يشار إلى أن عدد المؤسسات التعليمية التي تم إخلاءها حتى الآن بلغت ثلاثين مدرسة ولازالت أعمال الإخلاء مستمرة.

