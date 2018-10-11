تعليم المؤقتة تعلن نتائج الدور الثاني

أعلنت وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة عن نتائج امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي “الإعدادي” ونتائج شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي الثانوي بقسميها العلمي والأدبي لعام 2017-2018 على موقعها الخاص على الرابط http://rs.moel.ly .

الشهادة الثانوية – القسم العلمي

المتقدمون لامتحانات الشهادة الثانوية في القسم العلمي بحسب الوزارة كانوا 7862 طالبة وطالبا، حضر منهم 7293 شخصا وشهدت النتائج نجاحا بنسبة 74.59% بواقع 5864 ناجحا، ولم تشهد سوى 4 حالات غشٍ فقط

بينما تغيّب عن الامتحانات 569 طالبا وطالبة لينضموا إلى الراسبين البالغ عددهم 1998 والذين سيبقون لإعادة الدراسة في الشهادة الثانوية مرة أخرى

الشهادة الثانوية – القسم الأدبي

بينما بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية في القسم الأدبي 3474 طالبة وطالبا، حضر منهم 3072 شخصا وشهدت النتائج نجاحا بنسبة 61.08% بواقع 2122 ناجحا ومن دون تسجيل أي حالة غش

بينما تغيّب عن الامتحانات 402 طالبا وطالبة لينضموا الراسبين البالغ عددهم 1352 شخصا، والذين سيبقون لإعادة الدراسة في الشهادة الثانوية مرة أخرى

الشهادة الإعدادية

بينما شهدت نتائج الشهادة الإعدادية “الأساسية” نسبة نجاح تقدر بـ71.28% حيث نجح 9617 طالبة وطالبة من أصل 13492 طالبات وطالبة تقدموا للامتحانات، بينما شهدت غياب 1199 طالب وطالبة ورسوب 3875 شخص وسيبقون لإعادة الدارسة في الشهادة الإعدادية مرة أخرى العام المقبل.

ويمكنكم الحصول على النتيجة من خلال الرابط التالي في حال تم ظهورها على موقع اخبار ليبيا :

نتيجة الشهادة الاعدادية والثانوية 2018 في المنطقة الشرقية

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية