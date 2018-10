«بلدية غريان»: «الرئاسي» يخلق فتنة وحرب أهلية.. ونرفض قرار اللجنة التسييرية

المتوسط:

أدان أهالي بلدية غريان، في بيان رسمي، ما قام به المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني، من تهميش للمدينة وتمثيلها بالحكومة، وما قام به وزير الحكم المحلي المفوض؛ «بداد قنصوة» بإصدار القرار رقم 204 لسنة 2017، بشأن تكليف لجنة تسييرية باسم «مجلس تسييري العربان» داخل الحدود الإدارية والمحلية لبلدية منتخبة، مخالفا للقوانين والقرارات، وقانون الإدارة المحلية رقم 59 لسنة 2012.

وأوضح البيان الذي تحصلت «المتوسط» على نسخة منه، أن قرار التكليف جاء مخالفا لمبدأ المشروعية، ونحمل المسئولية القانونية للمجلس الرئاسي، ووزير الحكم المحلي، ما قد يحدث نتيجة لهذه القرارات العشوائية بدون دراسة، مما يترتب عليه خلق فتنة وإشعال فتيل النار داخل البلدية الآمنة، وخلق حرب أهلية، ونحملهما ما قد ينتج من هذه الإجراءات العشوائية والتي تساهم في تفتيت البلدية وتنذر كل من يحاول زعزعته واستقرار بلدية غريان.

وأكد البيان، على أنه سيتم تصعيد الموقف من خلال اللجوء إلى الطرق التي سلكها الذين يحضون باهتمام المجلس الرئاسي وحكومته، كما نطالب المجلس الاستشاري بالتدخل العاجل لتجنيب المنطقة الصراعات وما لا يحمد عقباه.

وختم البيان، معطيًا المجلس الرئاسي وحكومته مهلة 72 ساعة لإلغاء القرار المشار إليه.

