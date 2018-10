«سبها الطبي» يهدد بوقف خدمات التمريض بسبب الاعتداء على العناصر الطبية

المتوسط:

رصد مركز سبها الطبي، حالات إعتداء متكرر من قبل المرافقات على العناصر الطبية المساعدة داخل المركز.

وأوضح الحساب الرسمي لمركز سبها الطبي، على فيس بوك، أنه تم رصد اعتدت مجموعة من المرافقات بالضرب على ممرضة بقسم الولادة أدى إلى كسر ذراعها بتاريخ 5 أكتوبر.

وأشار المركز إلى أنه تم أيضًا رصد اعتداء مرافقة بالضرب على ممرضة بقسم الحضانة مساء الثلاثاء 9 أكتوبر، حيث تكرر هذا الأمر في العيادة الخارجية (الطوارئ) صباح أمس الأربعاء 10 أكتوبر، حيث تعرضت ممرضة للضرب المبرح من قبل 3 نساء ورجل.

وشدد المركز على أن العناصر الطبية المساعدة بالمركز، سوف تقوم بوقف خدمات التمريض إذا استمر هذا الوضع.

