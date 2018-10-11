العبار يصدر تعليماته بإزالة المباني المخالفة بمجرى وادي القطارة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار تعليماته بإزالة الاعتداءات الواقعة بمجرى وادي القطارة (قناة حماية المدينة).

جاء ذلك عقب زيارته التفقدية صباح الأربعاء رفقة مدير جهاز الشرطة الزراعية ورئيس لجنة الإزالة ببنغازي، للوادي، واطلع على العوائق التي تعيق مجرى الوادي نتيجة قيام بعض المواطنين بالبناء العشوائي على مجرى الوادي متمثلة في بناء المخازن (هناجر)، ومباني سكنية وأسوار خرسانية.

وخلال هذه الجولة، أصدر عميد بلدية بنغازي تعليماته إلى لجنة الإزالة وجهاز الشرطة الزراعية بحصر المباني المخالفة و إزالتها بالطرق الإدارية والقانونية.

الجدير بالذكر أن مجرى وادي القطارة يمتد من سد وادي القطارة في منطقة الرجمة حتى البحر بمنطقة قاريونس تحديدا ما بين القرية السياحية ومصيف النيروز حيث تم في السابق تعميق هذا المجرى من مدخل بنغازي حتى البحر, وذلك تجنباً للفيضانات التي تسببها سقوط الأمطار.

ويساهم هذا المجرى في وصول المياه الفائضة من سد وادي القطارة بمنطقة الرجمة إلى البحر دون إضرار.

ولكن ما نشاهده ونلاحظه حاليا ًمن اعتداءات على المجرى , تمثلت في إنشاء مباني وأسوار ومخازن وكذلك رمي مخلفات البناء والقمامة والحيوانات النافقة ستؤثر سلباً على مجرى الوادي وتسبب أضرار جسيمة بالمدينة في حالة ارتفاع منسوب المياه في السد.

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