«الأمن المركزي» بطرابلس تعلن تكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين

المتوسط:

أعلنت الإدارة العامة للأمن المركزي فرع طرابلس، استمرار عمل على استثبات الأمن داخل العاصمة طرابلس بشأن المجاهرة بالأمن وضبط المخالفين.

وأوضح الحساب الرسمي للإدارة العامة للأمن المركزي فرع طرابلس، عبر فيس بوك، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ الترتيبات الأمنية الصادرة من وزارة الداخلية والتعاون المشترك بين قسم النجدة ودوريات فرع الإدارة طرابلس.

وناشدت الإدارة العامة للأمن المركزي، المواطنين بالتعاون مع رجال الأمن من أجل الحد من الجريمة والإبلاغ الفوري عن أي شي يشكل خطر على الوطن والمواطن.

