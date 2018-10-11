أزمة التعليم في اجدابيا

عقد مسؤول التعليم في اجدابيا الشريف الطيف اجتماعا مع مدراء الإدارات بالقطاع وعدد من مدراء المدارس في المدينة من أجل وضع حلول للمشاكل التي تعاني منها المدراس، خصوصا بعد انطلاق العام الدراسي الحالي

الاجتماع تزامن مع وقفة احتجاجية قام بها معلمي المدينة مطالبين مجلس النواب بإصدار قوانين تكفل حقوقهم، وتضمن لهم دخلا جيدا وتأمينا طبيا وحماية

ويشهد التعليم الليبي في بداية العام انقساما في توقيت بدء الدراسة، خصوصا في مسألة انقسام الوزارة إلى اثنتين، واحدة غربا والأخرى شرقا، وعدد من المشاكل الأخرى التي تثير جدلا واسعا داخل البلاد، وفي انتظار حل جذري من شأنه أن يبني هذا القطاع المهم والحساس على أسس وقواعد سليمة

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