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أزمة التعليم في اجدابيا

تم النشر منذُ 2 دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد مسؤول التعليم في اجدابيا الشريف الطيف اجتماعا مع مدراء الإدارات بالقطاع وعدد من مدراء المدارس في المدينة من أجل وضع حلول للمشاكل التي تعاني منها المدراس، خصوصا بعد انطلاق العام الدراسي الحالي

الاجتماع تزامن مع وقفة احتجاجية قام بها معلمي المدينة مطالبين مجلس النواب بإصدار قوانين تكفل حقوقهم، وتضمن لهم دخلا جيدا وتأمينا طبيا وحماية

ويشهد التعليم الليبي في بداية العام انقساما في توقيت بدء الدراسة، خصوصا في مسألة انقسام الوزارة إلى اثنتين، واحدة غربا والأخرى شرقا، وعدد من المشاكل الأخرى التي تثير جدلا واسعا داخل البلاد، وفي انتظار حل جذري من شأنه أن يبني هذا القطاع المهم والحساس على أسس وقواعد سليمة

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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