«سلامة» و«ويليامز» يحيطان أمين حلف «الناتو» بأخر التطورات في ليبيا

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن غسان سلامة، رئيس البعثة ونائبته للشؤون السياسية، ستيفاني ويليامز، التقيا أمس الأربعاء، مع أمين عام حلف شمال الأطلسى (ناتو) ينس ستولتنبرغ.

وأوضح الحساب الرسمي لبعثة الأمم المتحدة على تويتر، أن «سلامة» و«ويليامز» قدما إحاطة للحلف بالتطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا، ولم تذكر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أي تفاصيل أخرى.

