مركز خاص بضعاف السمع في البيضاء

قام رئيس الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي “احمد ابريدان” رفقة عميد بلدية البيضاء “علي حسين” بفتح مقر خاص بضعاف السمع وزارعي القوقعة في المدينة

مقر مجهز بأحدث الإمكانيات والأجهزة، ويحتوي على معمل حاسوب وفصول أكاديمية وصالة ألعاب متكاملة، مما سيخفف العبء على المواطنين ويجنبهم السفر إلى دول أخرى للعلاج

الافتتاح كان بحضور رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالسلام الحاسي” ووكيل وزارة العدل “عيسي الصغير ” ومدير مستشفى الثورة “محمد التريكي” ومدير مديرية أمن البيضاء “خالد البسطة” وعدد من المهتمين

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