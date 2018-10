المتوسط:

أعلنت مديرية أمن أجدابيا، قيام دوريات مستمرة من قسم شرطة النجدة والبحث الجنائي بالمرور بأماكن مفترقة بالمدينة.

وأوضح الحساب الرسمي لمديرية أمن أجدابيا، عبر تويتر، أن تلك الدوريات من أجل تأمين المدينة تنفيذا لتعليمات مدير أمن أجدابيا العميد سالم ماضي، كما جاء بالخطة الأمنية.

