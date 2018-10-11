السفير البريطاني في بنغازي

قام السفیر البریطاني لدى ليبيا فرانك بیكر بزيارة إلى مدينة بنغازي لبحث كیفیة دعم بریطانیا للجهود اللیبیة نحو الاستقرار والأمن والازدهار في المدینة

السفير أعلن عن مشروع جديد للأعمال الإنسانية لمكافحة الألغام بقيمة 1.5 مليون جنیه إسترلیني، سیتم تنفیذه خلال العامین المقبلین في بنغازي. ویهدف المشروع إلى المساعدة على خلق بیئة أكثر أمانا ومن دون تهدید مخلفات الحرب القابلة للانفجار.

‎الجدي بالذكر أن هذه تعتبر الزيارة الثالثة التي قام بها السفير للمدينة، وقد التقى فيها عميد البلدية وعدد من النشطاء والشركاء للملكة المتحدة، بينما كان السفير برفقة السكرتیرة السیاسیة ماتیلدا أوكلي

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