السفير البريطاني في بنغازي

قام السفیر البریطاني لدى ليبيا فرانك بیكر بزيارة إلى مدينة بنغازي لبحث كیفیة دعم بریطانیا للجهود اللیبیة نحو الاستقرار والأمن والازدهار في المدینة
السفير أعلن عن مشروع جديد للأعمال الإنسانية لمكافحة الألغام بقيمة 1.5 مليون جنیه إسترلیني، سیتم تنفیذه خلال العامین المقبلین في بنغازي. ویهدف المشروع إلى المساعدة على خلق بیئة أكثر أمانا ومن دون تهدید مخلفات الحرب القابلة للانفجار.
الجدي بالذكر أن هذه تعتبر الزيارة الثالثة التي قام بها السفير للمدينة، وقد التقى فيها عميد البلدية وعدد من النشطاء والشركاء للملكة المتحدة، بينما كان السفير برفقة السكرتیرة السیاسیة ماتیلدا أوكلي
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