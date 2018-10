المتوسط:

تحت رعاية راديو الأولى صرمان، وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر صرمان، استلم أمس الأربعاء، مكتب الزكاة عدد 100 حقيبة مدرسية متكاملة، لتوزيعها على الطلاب.

وأوضح الحساب الرسمي لجمعية الهلال الأحمر صرمان، عبر فيس بوك، أنه جاري العمل على تجهيز الحقائب والأدوات المدرسية، وسيكون التوزيع عن طريق مكتب زكاة صرمان، وسيتم التوزيع يوم الأحد القادم.

The post الهلال الأحمر بصرمان يقوم بتوزيع حقائب وأدوات ‎دراسية على الطلاب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية