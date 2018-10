المتوسط:

أعلن المجلس المحلي تاورغاء، زيارة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للمدينة، للاطلاع على الظروف والحالة المعيشية للأهالي.

وأوضح الحساب الرسمي لبلدية تاورغاء، عبر فيس بوك، أن الزيارة جاءت للوقوف على الضروريات التي تساهم في عودتة الأهالي لديارهم.

وكان في مقدمة أعضاء المجلس المحلي، أثناء استقبال وكيل الوزارة، رئيس فرع الشؤون الاجتماعية تاورغاء وعدد من الأهالي

