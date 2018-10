الحرس البلدي بحي الأندلس يغلق أحد المحال المخالفة لمعايير النظافة

المتوسط:

أعلن جهاز الحرس البلدي فرع طرابلس، قيام أعضاء مركز الحرس البلدي بحي الأندلس بجولة تفتيشية داخل أحد شوارع عمر المختار.

وأوضح الحساب الرسمي لجهاز الحرس البلدي، عبر فيس بوك، أنه خلال الجولة تم قفل محل «طعمية» بالشمع الأحمر لعدم الاهتمام بالنظافة العامة ولعدم الاهتمام بالنظافة الشخصية.

كما تم إنذار 2 آخرين بالإغلاق خلال 24 ساعة لأسباب مختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

