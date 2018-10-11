سياسي إيطالي معارض: الليبيون يضربون صيادينا بزوارق الدورية التي أهديناها لهم

قال سياسي إيطالي يساري معارض، إن الليبيين يطلقون النار على صيادينا من زوارق الدورية التي أهديناها لهم.

وكان نيكولا كريستالدي، رئيس بلدية ماتزارا ديل فاللو التابعة لإقليم صقلية (جنوب إيطاليا)، أعلن أن “السلطات الليبية احتجزت قاربين لصيد الأسماك تابعان لبلدته، وعلى متنهما 13 شخصا”، مبديا الثقة بأن “السلطات الدبلوماسية الإيطالية ستتدخل بشكل عاجل لضمان سلامة بحارينا ولبث الطمأنينة في قلوب عائلاتهم”.

وبهذا الصدد، أضاف السكرتير الوطني لحزب اليسار الإيطالي، نيكولا فراتويانّي في تصريحات الأربعاء، “إنه عمل فني حقا”، فـ”الحكومة الإيطالية تمنح وسائل وأسلحة لا توقف المهاجرين فحسب، بل تخاطر بقتل مواطنينا أيضا، وإطلاق النار على الصيادين الإيطاليين”.

وخلص فراتويانّي المنتمي الى حركة (أحرار ومتساوون)، إلى القول إن “على سلطتنا التنفيذية أن تضمن الآن سلامة أفراد الطاقم وعودتهم إلى ماتزارا”، وأن “تحظر على الفور أي تسليم جديد لقوارب الدوريات إلى هذه الجماعات المسلحة”.

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