المسماري يروي تفاصيل ليلة القبض على هشام عشماوي

كشف المتحدث الرسمي باسم الجيش، العقيد أحمد المسماري،عن مخططات الإرهابي المصري هشام عشماوي، التي كانت تستهدف المنطقة العربية.

وفي التفاصيل، أوضح المسماري خلال المؤتمر صحفي الأسبوعي أمس الأربعاء، أن وحدات من الجيش شاركت في عملية القبض على عشماوي، فجر الاثنين الماضي، منها وحدات الإسناد للجنة الأمنية في درنة، ووحدات غرفة عمليات الكرامة، تحت إشراف غرفة عمليات عمر المختار.

وأضاف أن هذه الوحدات اقتحمت حي المغار، الذي يقع وسط مدينة درنة، ما أسفر عن اعتقال عشماوي برفقة عائلة الإرهابي رفاعي سرور، الذي قتل في بداية العمليات العسكرية2018.

وأسفرت العملية أيضاً عن إلقاء القبض على المدعو مرعي زغبية، المكنى بأبو جعفر، المطلوب في عدة دول، ولديه اتصال مباشر مع قادة تنظيم القاعدة الكبار في أفغانستان وتركيا وأيضا في ليبيا، كما اعتقل في العملية مصري يدعى بهاء علي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الجيش، إن عشماوي يقبع في أحد السجون التابعة للجيش الليبي، حيث يخضع للتحقيق.

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