بوشناف يبحث مع معاون آمر غرفة عمليات الكرامة سبل تأمين مدينة درنة ومحيطها

ليبيا – استقبل وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم خليفة بوشناف أمس الأربعاء معاون آمر غرفة عمليات الكرامة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية العميد أحمد سالم.

المستشار بوشناف ناقش مع العميد سالم وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لداخلية المؤقتة تعاون قوات الجيش الوطني مع قوات الأمن والشرطة في تأمين مدينة درنة ومحيطها بعد تحريرها من قبضة الجماعات الإرهابية.

وحيّا الوزير رجال القوات المسلحة على جهودهم في إعادة استتباب الأمن لمدينة درنة، معرباً عن سعادته بالعمليات الأمنية المحكمة التي أثمرت إلقاء القبض على الإرهابي هشام عشماوي في مدينة درنة مع مجموعة من الإرهابيين الليبيين والأجانب وعوائلهم.

كما أكد أن هذه العملية التي جاءت بجهود رجال القوات المسلحة لوحدهم دون مساندة خارجية بينت مدى حنكة وذكاء وقدرة القوات المسلحة على مجابهة الإرهاب والقضاء عليه.

بوشناف طالب كافة وحدات الأمن في مديرية_أمن_درنة والهلال بضرورة تشديد الأمن في المدينة ومحيطها والعمل مع القوات المسلحة في تنفيذ الخطط والبرامج الأمنية التي من شأنها تعزيز استتباب #الأمن في تلك المناطق.

ومن جانبه أشار العميد سالم على عمل القوات_المسلحة ووزارة الداخلية على قلب رجل واحد، مؤكداً أهمية التعاون بين الجيش والشرطة في وأد أية مخاطر قد تحدق بالوطن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية