ساسي والمعداني يتابعان وضع الشبكة الكهربائية في سرت

بحث المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي، مع عميد بلدية سرت السيد مختار المعداني، وضع الإنارة وشبكة الكهرباء في بلدية سرت.

وبحسب المكتب الإعلامي للبلدية، جرى خلال اللقاء أمس الأربعاء بمقر الشركة، الوقوف أيضاً على مشكلة عدد ساعات طرح الأحمال خلال المدة الماضية.

من جهته، أكد المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، تكليف مدير عام التوزيع بالشركة المهندس سالم بالة، بزيارة مدينة سرت خلال الاسبوع القادم للوقوف على الوضع وإعداد تقرير بالاحتياجات.

وحول مشكلة طرح الأحمال، أكد علي ساسي أن إدارة الشركة اتخذت عدد من الخطوات لتشغيل الوحدة الثانية بمحطة توليد الخليج، مبيناً وجود العديد من المساعي لحل مشكلة طرح الأحمال.

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