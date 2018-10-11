السني لـ سفيرة فرنسا: يجب توحيد المبادرات الدولية والإقليمية بشأن ليبيا

ليبيا – التقى المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي طاهر السني أمس الأربعاء مع سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس لوفرايير.

اللقاء تناول وفقاً لإدارة التواصل والاعلام التابعة للمجلس الرئاسي آخر تطورات الوضع السياسي الراهن ورؤية رئيس المجلس الرئاسي للخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ الترتيبات الأمنية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالبلاد.

وأكد السني في هذا اللقاء على أهمية توحيد المبادرات الدولية والإقليمية وعلى أن تكون برعاية وإشراف الأمم المتحدة والعمل على إنهاء التدخلات السلبية من بعض الدول في الشأن الليبي.

ومن جهة أخرى شددت “لوفرايير” على دعم فرنسا لخيارات الشعب الليبي وحرص بلادها على تقديم ما يمكن من أجل استقرار ليبيا والمساهمة في خروجها من الأزمة الراهنة وأهمية العمل على تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين البلدين التي ستساهم فيها بعثتها الدبلوماسية في طرابلس.

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