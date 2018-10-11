تحليلات إيطالية تُشكك في قوة مؤتمر باليرمو

وصفت صحيفة “باليرمو توداي” الإيطالية؛ التجهيزات التي تقوم بها حكومة بلادها لإقامة مؤتمر دولي حول ليبيا بأنَّها خالية من أيّ ضمانات.

وأشارت الصحيفة في تحليلات حول الظروف التي يجري فيها الاستعداد لتنظيم المؤتمر، إلى أن إيطاليا لا تملك لائحة ضيوف أكيدة حتى الآن، الأمر الذي يُضعف من قوة النتائج المرجوّة من المؤتمر.

وحول العواقب التي تضعف تنظيم المؤتمر أمنياً وإدارياً، تطرّقت الصحيفة الإيطالية في تحليلها إلى 3 أطراف رئيسية في المؤتمر؛ لم تُؤكد حضورها من عدمه حتى الآن، وهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، وقائد الجيش الوطني، المُشير خليفة حفتر.

ويُشار إلى أن رئيس الاستخبارات الخارجية الإيطالية، ألبرتو مانينتي، سبق وأن شكك في قدرة إيطاليا على تنظيم مؤتمر باليرمو في وقته المُحدد.

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