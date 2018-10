نصية يُقدم مقترحاً لمجلس الدولة بشأن آلية اختيار المجلس الرئاسي

قدم رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب عبد السلام نصية مقترحاً متعلقاً بآلية اختيار المجلس الرئاسي الذي تمت مناقشته وإقراره بجلسة رسمية بمجلس النواب، إلى رئيس لجنة الحوار في المجلس الأعلى للدولة.

حيث نصت المادة الثانية من المقترح على أن يشكَّل مجلس الدولة من رئيس ونائبين، وأن يتخذ مجلس رئاسة الدولة كافة قراراته بالإجماع.

وبحسب المقترح فإن عملية اختيار مجلس رئاسة الدولة، تتم عبر قيام مجلس النواب بتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري بعد تعديله لهذا الاتفاق.

كما يقوم أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة عن كل منطقة من المناطق الجغرافية التاريخية الثلاث بعقد مجمع انتخابي فيما بينهم لانتخاب مرشح واحد لعضوية المجلس الرئاسي خلال أسبوعين من تضمين الاتفاق السياسي المعدل.

هذا ويتم اعتماد أعضاء المجلس الرئاسي من قبل مجلسي النواب والدولة، ويقوم مجلس النواب بانتخاب رئيس المجلس الرئاسي من بين المعتمدين ويكون الآخران نائبين له.

وأيضاً يقوم المجلس الرئاسي باختيار رئيس الحكومة خلال أسبوع من تاريخ اعتماده، كما يقوم مجلسا النواب والدولة بتشكيل لجنة للتوافق على المناصب السيادية خلال أسبوع من اعتماد المجلس الرئاسي بحسب المادة الثانية من مقترح نصية.

