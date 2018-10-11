السراج يستقبل «الترهوني» قبل مباشرة عمله كسفير ليبيا في إيطاليا

المتوسط:

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، صباح اليوم ، السفير عمر الترهوني قبل توجهه إلى روما لمباشرة مهام عمله كسفير لدولة ليبيا لدي إيطاليا.

وأشاد «السراج» خلال اللقاء بدعم إيطاليا لحكومة الوفاق الوطني وما تبذله من جهود لدعم المسار الديمقراطي في ليبيا، منوها في هذا الصدد بالاجتماع الدولى حول ليبيا المزمع عقده في صقلية خلال شهر نوفمير المقبل.

وعبر «السراج عن تطلعه بأن يبذل السفير الترهوني وأعضاء السفارة الليبية كل الجهد لتنمية وتطوير علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، وخدمة المواطنين والجالية الليبية المقيمة في إيطاليا.

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