بلدية بنغازي: ستُتّخذ الإجراءات القانونية بالإزالة على امتداد مجرى وادي القطارة

بنغازي 11 أكتوبر 2018 (وال) – تُهيب بلـدية بنغـازي بكافة المواطنين الذين قاموا بالبناء على امتداد مجرى وادي القطارة ،أنه سوف تُتّخذ الإجراءات القانونية بالإزالة.

وأكّدت البلدية في إعلانها ،أن كل أعمال البناء في مجرى الوادي تعدُّ أعمالًا مخالفةً للقوانين والقرارات الصادرة بهذا الشأن، إضافة إلى تعريض حياة المواطنين والممتلكات العامة والخاصّة للخطر.

وأشارت البلدية إلى أن أعمال الإزالة تأتي وفقاً لما نصّ عليه القانون من خلال الجهات المختصّة ؛حفاظاًً على سلامة المواطنين والمصالح العامة.

يشار إلى أن عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار، أصدر عقب جولته التّفقديّة صباح أمس الأربعاء ،تعليماته بإزالة الاعتداءات الواقعة بمجرى وادي القطارة (قناة حماية المدينة ) نتيجة قيام بعض المواطنين بالبناء العشوائي على مجرى الوادي متمثلة في بناء المخازن (هناجر ) ومباني سَكنيّة وأسوارٍ خرسانيّة.

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