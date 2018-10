زار القنصل العام التركي بمدينة مصراتة «قوركان قور ميليتشيلار» والذي استلم مهامه مؤخراً المجلس البلدي في المدينة.

حيث إلتقى في زيارته بعميد البلدية، وذلك بحضور أبوبكر الهريش عضو المجلس، ووكيل ديوان البلدية ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المحلي بالديوان.

هذا واختتم اللقاء التعارفي بتقدم القنصل التركي لهدية تذكارية لبلدية مصراته قام عميد البلدية باستلامها.

