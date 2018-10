السراج يستقبل السفير الليبي في إيطاليا قبل توجهه لمباشرة مهامه

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج يوم أمس الأربعاء مع السفير عمر الترهوني قبل توجهه إلى روما لمباشرة مهام عمله كسفير لدولة ليبيا لدي إيطاليا.

حيث أشاد السراج خلال الاجتماع بدعم إيطاليا لحكومة الوفاق الوطني وما تبذله من جهود لدعم المسار الديمقراطي في ليبيا، منوهاً في هذا الصدد بالاجتماع الدولى حول ليبيا المزمع عقده في صقلية خلال شهر نوفمبر المقبل.

كما عبر السراج عن تطلعه بأن يبذل السفير الترهوني وأعضاء السفارة الليبية كل الجهد لتنمية وتطوير علاقات التعاون بين البلدين، وخدمة المواطنيين والجالية الليبية المقيمة في إيطاليا.

