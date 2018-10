المتوسط:

انخفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 11 اكتوبر 2018 بشكل طفيف مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 5.470 دينار.

وارتفع اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي مع بدء تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 6.290 دينار.

وتراجع سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى مع بدء التعاملات للسوق الموازية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 7.030 دينار.

وفيما يلي سعر الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية

العملة سعر البيع سعر الشراء

الدولار الامريكي 5.470 دينار 5.450 دينار

اليورو 6.290 دينار 6.210 دينار

الجنية الاسترليني 7.030 دينار 6.950 دينار

الليرة التركية 0.990 دينار 0.910 دينار

الدينار التونسي 2.020 دينار 1.940 دينار

الجنية المصري 0.318 دينار 0.310 دينار

الدولار الكندي 4.280 دينار 4.200 دينار

الدينار الاردني 7.540 دينار 7.460 دينار

حوالات دبي-تركيا 5.550 دينار –

The post أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الخميس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية