عضو نواب: قانون الاستفتاء لم يصل المفوضية، وتصريحات عقيلة تنُم على تراجعه عن إصداره

قال عضو مجلس النواب عن الخمس أبوبكر ميلاد، الخميس، إن قانون الاستفتاء لم يصل المفوضية العليا للانتخابات حتى الآن، وإن تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مساء الأربعاء، تنُم على تراجعه عن إصداره.

وأضاف ميلاد، في تصريح للرائد، أن الأمر أصبح “غير واضح”، مشيرًا إلى أن الأجسام الحالية لا تستطيع إنقاذ ليبيا من أزمتها الحالية.

وأوضح ميلاد أن تراجع عقيلة يكشف عدم جدية مجلسي النواب والدولة تجاه هذا الموضوع، ويولّد شكوكًا بأن الأجسام الموجودة تحاول إطالة عمرها.

وأكد عضو النواب أن البلاد أصبحت “مهزلة” بين نواب الشرق والغرب؛ لعدم جديتهم في الالتزام بحضور جلسات المجلس، داعيًا الشعب إلى ضرورة الخروج والمطالبة بتقرير مصيره.

وفي سياق متصل، طالب ميلاد بإلزام النواب بحضور الجلسات؛ لأنه من غير المعقول أن تُستأجر طائرة أسبوعيًّا بتكلفة تتراوح بين 50 و 60 ألف دينار لنقل نواب الغرب، ولا يصل منهم سوى 7 نواب، حسب قوله.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح صرح، الأربعاء، في حوار مع مركز الأداء الاستراتيجي، أن ما حدث في الجلسة المتعلّقة بقانون الاستفتاء وتعديل الدستور ليس تصويتًا، إذ لم يكن هناك تصويت أصلًا، بل قُدّم مقترح ووافق عليه عدد من النّواب، أمّا مسألة التصويت على قانون الاستفتاء أو التعديل الدستوري فهي لا تتمّ إلّا من خلال إبداء النواب لآرائهم ضمن قاعة البرلمان، حسب قوله.

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