التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الخميس بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس سعادة سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكر.

حيث تناول الاجتماع مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، والترتيبات الأمنية الجاري تنفيذها بدءاً بالعاصمة طرابلس، إضافة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أقره السيد الرئيس مؤخراً.

هذا وبحث الاجتماع عدد من ملفات التعاون بين البلدين خاصة في المجال الخدمي ويشمل قطاعات الصحة والتعليم وبرامج التدريب والتأهيل.

The post السراج يشرح للسفير البريطاني ماهية الترتيبات الأمنية في طرابلس appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا