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عبد الجليل يعلن عن نتائج امتحانات الدور الثاني للشهادتين الاعدادية والثانوية

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلن وزير تعليم الوفاق عثمان عبد الجليل مساء اليوم الخميس عن نتائج امتحانات الدور الثاني لشهادة أتمام مرحلتي التعليم الثانوي والإعدادي ، مبيناً بأن نسبة نجاح في امتحانات (الدور الثاني) لطلبة الشهادة الإعدادية بلغت (66.54%).
عبد الجليل أضاف بحسب المكتب الاعلامي لوزارة تعليم الوفاق أن نسبة نجاح في امتحانات الدور الثاني لطلبة الشهادة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي بلغت (43.36%) ، كما أعلن على أن نسبة النجاح في امتحانات “الدور الثاني” لطلبة شهادة إتمام مرحلة التعليم الفني المتوسط قد بلغت (74.8%).

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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