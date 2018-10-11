عبد الجليل يعلن عن نتائج امتحانات الدور الثاني للشهادتين الاعدادية والثانوية

ليبيا – أعلن وزير تعليم الوفاق عثمان عبد الجليل مساء اليوم الخميس عن نتائج امتحانات الدور الثاني لشهادة أتمام مرحلتي التعليم الثانوي والإعدادي ، مبيناً بأن نسبة نجاح في امتحانات (الدور الثاني) لطلبة الشهادة الإعدادية بلغت (66.54%).

عبد الجليل أضاف بحسب المكتب الاعلامي لوزارة تعليم الوفاق أن نسبة نجاح في امتحانات الدور الثاني لطلبة الشهادة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي بلغت (43.36%) ، كما أعلن على أن نسبة النجاح في امتحانات “الدور الثاني” لطلبة شهادة إتمام مرحلة التعليم الفني المتوسط قد بلغت (74.8%).