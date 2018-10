وزير «تعليم الوفاق» يتابع استعدادات إعلان نتائج الدور الثاني للشهادات العامة

المتوسط:

تابع وزير التعليم الدكتور “عثمان عبد الجليل” من خلال جولة ميدانية قام بها عشية أمس الأربعاء ،سير أعمال المركز الوطني للامتحانات لاسيما فيما يتعلق بتجهيز نتائج امتحانات (الدور الثاني ) لطلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية.

وقدم مدير عام المركز الوطني للامتحانات “جمال الفردغ” شرحا وافياً حول سير العمل بمراحل تجهيز نتائج امتحانات (الدور الثاني ) لطلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية ووضع السيد “الوزير “في صورة آخر موقف لعمليات التصحيح الالكتروني والتصحيح اليدوي للأسئلة المقالية ومعالجة أوراق الاحتياط. ،مشيراً الى أن نسبة الإنجاز فاقت 98% وأن النتائج ستكون جاهزة للإعلان عنها يوم غد الخميس وذلك وفقا للموعد المحدد من قبل الوزارة.

ومن جهته أشاد “الوزير” بالمجهودات المبذولة من الجميع والتي وصفها بالمتميزة لإنجاح مشروع تنظيم امتحانات الشهادات العامة هذا العام ،لافتا الى أنه يتابع بدقة سير العمل بالمركز الوطني للامتحانات ويعمل على تذليل كل الصعوبات والتحديات التي تواجهه، مؤكداً في ختام حديثه بأن الإعلان عن النتائج سيكون يوم غد الخميس.

