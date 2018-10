المتوسط:

قال الدكتور “عثمان عبد الجليل”، وزير التعليم بحكومة الوفاق، اليوم الخميس، إن نسبة النجاح في امتحانات الدور الثاني، لطلبة الشهادة الثانوية بقسميها الأدبي والعلمي، بلغت (43.36%)”.

وكان عبد الجليل، قدر أجرى خلال جولة ميدانية قام بها عشية أمس الأربعاء ، لمتابعة سير أعمال المركز الوطني للامتحانات لاسيما فيما يتعلق بتجهيز نتائج امتحانات (الدور الثاني ) لطلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية.

The post وزير «تعليم الوفاق» يعلن نتيجة امتحانات «الدور الثاني» للشهادة الثانوية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية