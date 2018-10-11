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وزير «تعليم الوفاق» يعلن نتيجة امتحانات «الدور الثاني» للشهادة الثانوية

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

قال الدكتور “عثمان عبد الجليل”، وزير التعليم بحكومة الوفاق، اليوم الخميس، إن نسبة النجاح في امتحانات الدور الثاني، لطلبة الشهادة الثانوية بقسميها الأدبي والعلمي، بلغت (43.36%)”.

وكان عبد الجليل، قدر أجرى خلال جولة ميدانية قام بها عشية أمس الأربعاء ، لمتابعة سير أعمال المركز الوطني للامتحانات لاسيما فيما يتعلق بتجهيز نتائج امتحانات (الدور الثاني ) لطلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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