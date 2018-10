المتوسط

أكدت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، أن العمل مازال مستمرا في المرحلة الأولى لإعادة التيار الكهربائي، إلى مدينة تاورغاء، مشيرة إلى أنه قد يتم الانتهاء من هذه المرحلة خلال أيام.

وقال المهندس محمد زوبي، مدير دائرة توزيع تاورغاء: “العمل مازال مستمرا في المرحلة الأولى لإعادة التيار الكهربائي إلى مدينة تاورغاء والتي يقوم بها فنيي ومهندسي دائرة توزيع تاورغاء، وقد شملت تركيب محولات ومد أسلاك للمواقع المستهدفة”.

وأضاف زوبي “من المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى خلال الأيام القليلة القادمة”.

وكان المجلس المحلي بتاورغاء، قد أكد أمس الأربعاء، أن الشركة العامة للكهرباء دائرة توزيع تاورغاء، مازالت مستمرة في أعمالها بتركيب عدد من المحولات الهوائية، قائلا: “الشركة قامت بتوصيل عدد من الأعمدة الخشبية للمدينة، مع الاستمرار في مد الأسلاك الكهربائية لتوصيل التيار الكهربائي إلى داخل الأحياء السكانية بتاورغاء”.

The post «العامة للكهرباء»: انتهاء المرحلة الأولى لإعادة التيار لتاورغاء خلال أيام appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية