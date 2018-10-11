السراج يبحث مع عميد بلدية طبرق احتياجات المدينة

بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، مع عميد بلدية طبرق مازق رمضان، الخميس، سير الخدمات بالبلدية، والمختنقات التي تواجه المرافق الخدمية بالمدينة.

وأصدر السراج، خلال اجتماعه بمازق في طرابلس، تعليماته لمعالجة المختنقات بطبرق، وتوفير المتطلبات الأساسية للمواطنين، إضافة إلى تقديم الدعم للمركز الطبي بالمدينة وتزويده بكافة احتياجاته من الأدوية، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس.

ودعا السراج إلى التواصل المباشر بين بلدية طبرق والوزارات المعنية بحكومة الوفاق عبر الآليات المعتمدة.

يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أصدر تعليماته، في أكتوبر من العام الماضي، لصيانة محطات الصرف الصحي ومعالجة مكبات القمامة؛ لتفادي حدوث كارثة بيئية في مدينة طبرق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية