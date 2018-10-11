“الدولة” يوافق مبدئيًا على مقترح “النواب” بشأن هيكلة “الرئاسي”

طرابلس-العنوان

اتفق المجلس الأعلى للدولة، اليوم الخميس، على تقديم التعديلات على المقترح المقدم من مجلس النواب بشأن آلية تغيير هيكلة المجلس الرئاسي، الذي تمت مناقشته وإقراره بجلسة رسمية بمجلس النواب، وتعليق الجلسة إلى يوم الإثنين المقبل لعرضها على التصويت.

وينص المقترح الذي قدمه مجلس النواب على اختيار مجلس رئاسي من رئيس ونائبين وبأن يقوم أعضاء مجلسي النواب والدولة عن كل منطقة جغرافية من المناطق الثلاث بعقد مجمع انتخابي وانتخاب مرشح واحد لعضوية المجلس الرئاسي خلال تضمين الاتفاق السياسي المعدل للإعلان الدستوري.

كما نص على اعتماد أعضاء المجلس الرئاسي من قبل مجلسي النواب والدولة، ويقوم مجلس النواب بانتخاب رئيس المجلس الرئاسي من بين المعتمدين ويكون الآخران نائبين له.

ويقوم المجلس الرئاسي باختيار رئيس الحكومة خلال أسبوع من تاريخ اعتماده، كما يقوم مجلسا النواب والدولة بتشكيل لجنة للتوافق على المناصب السيادية خلال أسبوع من اعتماد المجلس الرئاسي.



Tweet



Telegram

WhatsApp





طباعة



مرتبط

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية