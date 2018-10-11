صنع الله يطالب الإمارات بردع المتورطين في سرقة النفط الليبي

طالب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الإمارات باتخاذ إجراءات رادعة تجاه الشركات المسجلة أو الأشخاص المتورطين في محاولات سرقة النفط الليبي المقيمين فيها.

وأضاف صنع الله، خلال اجتماعه بوزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر، الأربعاء، أن ابرام عقود غير قانونية مع المؤسسة الموازية أو مع جهات غير مصرح لها بالتعاقد على النفط الخام بطريقة غير شرعية، تتعارض مع قرارات مجلس الأمن.

وناقش صنع الله على هامش مؤتمر النفط والمال سبل التعاون التجاري المشترك بينهما، والنهج الذي يتبعه المجتمع الدولي إزاء ليبيا، والمحافظة على المؤسسات الليبية الشرعية، والفرص المستقبلية لتحقيق الازدهار في ليبيا.

يذكر أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله صرح، الأربعاء، في مؤتمر النفط والمال بلندن، أن الأزمة في ليبيا تحرّكها جهات خارجية لخدمة أجندات مختلفة.

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