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حشرة تُثير القلق بطرابلس.. وتطمينات رسمية

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عبر مواطنون ببعض المنطق في العاصمة طرابلس، عن قلقهم من انتشار حشرات تقوم بلسع الجسد، وسط مخاوف من أن تكون ناقلة للأمراض

وقامت 218 بالتواصل مع قسم البيئة الصحية في المركز الوطني لمكافحة الأمراض للاستفسار عن الموضوع، حيث قال رئيس القسم طارق جديدي إنه تم رصد تعرض بعض المواطنين للسعات حشرة من أنواع الموسكيتو.

وأضاف جديدي أن ما جعلها تظهر بكثرة هذا الموسم هي المستنقعات المائية، وانتشار القمامة بشكل كبير، ما خلق بيئة ملائمة لها، وباتت تضع بيضها داخل المستنقعات لتتكاثر أعدادها لاحقا.

وطمأن جديدي، المواطنين بأنه لا توجد هنالك أضرار صحية نتيجة لسع الحشرة، مؤكدا أنها لا تتسبب أمراضا مثل اللشمانيا والملاريا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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