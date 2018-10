المتوسط – أحمد عادل

أكد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، أنه سيتم استحداث إدارة جديدة بالوزارة تحت مسمى «حقوق الإنسان»، مشيرا إلى أن كافة الترتيبات الأمنية التي شهدتها العاصمة طرابلس وضواحيها، تصب في صالح الوطن والمواطن.

وفي أول تصريح له عقب تولية حقيبة الداخلية، أعرب باشاغا، عن تقديره واحترامه للوزير السابق عميد عبدالسلام عاشور، لما قدمه من مجهودات غير مسبوقة خلال فترة توليه الوزارة في أوقات حرجة مرت بها البلاد، على حد تعبيره.

ودعا وزير داخلية الوفاق الجديد، كافة منتسبي الوزارة إلى الالتحاق بمراكزهم وإداراتهم وأقسامهم من أجل منفعة الوطن والمواطن، وفقاً للشريعة الإسلامية والقانون الليبي.

وأوضح أن الوزارة ستهتم بملفات التدريب وتطوير وتأهيل كافة منتسبيها والعمل على استحداث إدارة باسم إدارة حقوق الإنسان.

وأضاف “كافة الترتيبات الأمنية التي شهدتها العاصمة طرابلس وضواحيها، تصب في صالح الوطن والمواطن، الأمر الذي يتطلب تكاتف الجميع من أجل العبور بالوطن إلى بر الأمان”.

The post «باشاغا»: كافة الترتيبات الأمنية التي شهدتها العاصمة تصب في صالح الوطن appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية