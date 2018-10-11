باشاغا في أول تصريح له: سنعمل على استحداث إدارة لحقوق الإنسان

قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، الخميس، إنه سيعمل على استحداث إدارة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية.

وأكد باشاغا، في أول تصريح له، أن الترتيبات الأمنية التي شهدتها العاصمة طرابلس وضواحيها تصب في صالح الوطن والمواطن، وأن الأمر يتطلب تكاتف الجميع من أجل العبور بالوطن إلى بر الأمان، وفق الصفحة الرسمية للوزارة.

ودعا باشاغا منتسبي الوزارة إلى الالتحاق بمراكزهم وإداراتهم وأقسامهم، مؤكدا أن الداخلية ستهتم بملفات التدريب لتأهيل منتسبيها وتطويرهم.

يذكر أن وزير الداخلية فتحي باشاغا تسلم مهامه وزيرا للداخلية اليوم الخميس، من الوزير السابق عبد السلام عاشور.

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