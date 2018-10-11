الاحتفال بالذكرى الأولى لتحرير وإعادة افتتاح ميناء بنغازي البحري

بنغازي-العنوان

أقيم اليوم الخميس بقاعة فينيسيا للمناسبات حفل بمناسبة الذكرى الأولى لإعادة افتتاح وتحرير ميناء بنغازي البحري، من قبضة الجماعات الإرهابية.

وحضر الحفل عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار ومدير فرع الشركة الليبية للموانئ بنغازي يزيد بوزريدة، وعدد من الشخصيات العسكرية والأمنية والمشائخ والأعيان والعاملين بالشركة الليبية للموانئ وقطاع المواصلات والنقل.

وألقيت في الحفل العديد من الكلمات المعبرة عن مدى حجم التضحيات التي قدمت من أجل تحرير الميناء.

وجرى في ختام الحفل تقديم درع التحرير للقائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة بلقاسم حفتر، استلمها بالنيابة عنه عميد بلدية بنغازي.

وكانت القوات المسلحة قد بسطت سيطرتها على ميناء بنغازي البحري بعد دحرها للجماعات الإرهابية في بنغازي.

وشمل التكريم توزيع الدروع التقديرية لعدد من الشهداء وكذلك بعض العاملين بالميناء.

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